Москвичам пообещали аномальную неделю

Синоптик Вильфанд: В Москве до конца недели будет на 3,5 градуса теплее нормы

Температура воздуха в Москве до конца рабочей недели будет на 3,5 градуса выше климатической нормы октября. Аномально теплую погоду пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

На фоне низкого атмосферного давления в городе возможен небольшой дождь. Однако для сильных осадков условий нет, уточнил синоптик, — за всю неделю их выпадет около 4-10 миллиметров.

«Дневные температуры в течение всех рабочих дней недели составят плюс 12-13 градусов, что на 3,5 градуса выше нормы. Можно считать, что в Москву вернулась сентябрьская погода», — рассказал Вильфанд.

К выходным, 11 и 12 октября, над Москвой установится ложбина низкого давления. Из-за этого дожди станут умеренными. В понедельник, 13 октября, осадки дополнительно усилятся, а температура воздуха опустится до плюс 10 градусов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что похолодание придет в столицу уже в субботу, 11 октября.