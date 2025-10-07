Москвичей предупредили о погоде на выходных

Синоптик Позднякова: Москву ожидает похолодание на выходных

На грядущих выходных, 11 и 12 октября, Москву и область ожидает значительное похолодание. Об этом предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT.

По словам синоптика, в течение рабочей недели значительных осадков не ожидается, минимальная температура составит около 8-10 градусов тепла, а дневная — 12-14 градусов тепла. Ночь на субботу также окажется довольно теплой, однако затем ситуация изменится.

Днем 11 октября ожидаются обильные осадки и понижение температуры до плюс 10 — плюс 11 градусов. «В ночь на воскресенье столичный регион пересечет уже холодный атмосферный фронт, который проявится настоящим октябрьским дождем», — добавила Позднякова.

Ночью 12 октября температура упадет до плюс 2 — плюс 7 градусов, днем столбики термометров задержатся в районе 6-8 градусов тепла.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что Москву ожидает теплый октябрь. По его словам, заморозков в ближайшее время не ожидается.