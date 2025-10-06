Москвичам предсказали теплый октябрь

Синоптик Шувалов: Октябрь 2025 года в Москве и области будет теплым

Октябрь 2025 года в Москве и области будет достаточно теплым. Такую погоду во втором месяце осени предсказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1».

По словам синоптика, заморозков в ближайшее время не ожидается, но возможны небольшие дожди в Подмосковье. С 8 по 10 октября осадки усилятся, но не до мощных уровней, уточнил Шувалов.

В ближайшую неделю в столичном регионе будет преобладать туманная и облачная погода. Прояснится только в ночь на четверг, 9 октября. Днем воздух в среднем прогреется до плюс 12-14 градусов, заключил метеоролог.

Ранее московский регион накрыл туман. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец увидел в явлении признак наступления классической золотой осени.