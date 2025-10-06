Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:24, 6 октября 2025Экономика

В Москве увидели признак наступления золотой осени

Синоптик Тишковец: Туманы говорят о наступлении классической осени в Москве
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Московский регион накрыл туман. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец увидел в явлении признак наступления классической золотой осени. Об этом синоптик рассказал в своем Telegram-канале.

Утром в понедельник, 6 октября, видимость 2,4 километра наблюдается в Москве на ВДНХ, в Шереметьево она находится на уровне 2,6 километра.

Во Внуково, по словам метеоролога, наблюдается изморось, аэродром частично закрыт туманом — видимость достигает 1 километра. В Домодедово из-за тумана видимость ухудшилась до 300-400 метров, в Жуковском — до 600 метров, добавил Тишковец.

По прогнозам синоптика, воздух в Москве и области в этот день прогреется до плюс 14 градусов. На улице будет преимущественно облачно, возможен небольшой дождь. Пасмурная погода будет преобладать всю неделю. Временами возможны туманы, отметил синоптик. Однако снега и ледяных дождей в ближайшее время не предвидится.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что туман в Москве рассеется к полудню 6 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области

    Стало известно о госпитализации Кашпировского

    Врача-гинеколога заподозрили в удалении матки у пациенток без необходимости

    В Польше захотели продлить арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

    Кендалл Дженнер прошлась перед публикой в прозрачном платье без бюстгальтера

    В России отреагировали на подготовку «спецтрибунала» против страны

    Сменившая гражданство Касаткина досрочно завершила сезон из-за выгорания

    Стало известно о смерти многодетного россиянина после двух отказов скорой в госпитализации

    Под Москвой ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил благодаря одному обстоятельству

    Макрона призвали уйти и начали обратный отсчет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости