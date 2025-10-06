В Москве увидели признак наступления золотой осени

Синоптик Тишковец: Туманы говорят о наступлении классической осени в Москве

Московский регион накрыл туман. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец увидел в явлении признак наступления классической золотой осени. Об этом синоптик рассказал в своем Telegram-канале.

Утром в понедельник, 6 октября, видимость 2,4 километра наблюдается в Москве на ВДНХ, в Шереметьево она находится на уровне 2,6 километра.

Во Внуково, по словам метеоролога, наблюдается изморось, аэродром частично закрыт туманом — видимость достигает 1 километра. В Домодедово из-за тумана видимость ухудшилась до 300-400 метров, в Жуковском — до 600 метров, добавил Тишковец.

По прогнозам синоптика, воздух в Москве и области в этот день прогреется до плюс 14 градусов. На улице будет преимущественно облачно, возможен небольшой дождь. Пасмурная погода будет преобладать всю неделю. Временами возможны туманы, отметил синоптик. Однако снега и ледяных дождей в ближайшее время не предвидится.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что туман в Москве рассеется к полудню 6 октября.