Москвичам назвали время ухода одного явления

С утра в столичном регионе образовались очаги туманов, которые могут рассеяться только к полудню. Об этом в Telegram-канале предупредил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик объяснил, что туман сформировался благодаря прошедшим местами накануне и прошлой ночью дождям и ночному понижению температуры.
По данным на 6 часов утра понедельника, 6 октября, туманы отметили метеостанции аэропортов Домодедово, Жуковский и Шереметьево, во Внуково метеорологическая дальность видимости составляет 1 километр (на грани тумана). Местами видимость ухудшена до 300-400 метров.
Туман может рассеиваться долго благодаря многослойным плотным облаками и высокой вероятности небольших дождей, которые буду добавлять атмосфере влагу и ограничивать прогрев.
Леус посоветовал аккуратно управлять автомобилем, обращая особое внимание на скользкое дорожное покрытие и плохую видимость.
Ранее синоптики Гидрометцентра предсказали, что в столице на предстоящей неделе дожди ожидаются почти каждый день, кроме четверга, 9 октября.