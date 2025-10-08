Мужчина нашел странный порошок на машине и получил совет спасать автомобиль

Пользователь Reddit с ником Stephli305 выложил на портале фотографии своего автомобиля. На них видно, что машина местами присыпана тонким слоем порошка или пыли, которая даже осыпалась на дорогу.

Некоторые пользователи в комментариях предположили, что машину засыпало пыльцой, однако автор отметил, что там, где он живет, сейчас нет такой проблемы. Прозвучала также версия, что это цемент, который мог рассыпаться из проезжавшего мимо грузовика. Однако большинство комментаторов сошлись во мнении, что речь о куда более опасной для автомобиля субстанции.

«Это сухой порошковый огнетушитель. Немедленно смойте его, после чего тщательно протрите машину и снова промойте. Эта штука сильно разъедает алюминий», — написал автор самого популярного комментария.

Его поддержали другие пользователи, согласившиеся с тем, что кто-то распылил огнетушитель рядом с машиной. Они отметили, что автомобиль необходимо промыть напором воды без давления, чтобы порошок не засыпался глубоко внутрь, поскольку отделаться от него еще проблематичнее, чем от песка, и приводит он к куда более серьезным последствиям, в том числе к коррозии металла.

