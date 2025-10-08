Интернет и СМИ
02:32, 8 октября 2025Интернет и СМИ

Мужчина нашел странный порошок на машине и получил совет спасать автомобиль

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @stephli305 / Reddit

Пользователь Reddit с ником Stephli305 выложил на портале фотографии своего автомобиля. На них видно, что машина местами присыпана тонким слоем порошка или пыли, которая даже осыпалась на дорогу.

Некоторые пользователи в комментариях предположили, что машину засыпало пыльцой, однако автор отметил, что там, где он живет, сейчас нет такой проблемы. Прозвучала также версия, что это цемент, который мог рассыпаться из проезжавшего мимо грузовика. Однако большинство комментаторов сошлись во мнении, что речь о куда более опасной для автомобиля субстанции.

«Это сухой порошковый огнетушитель. Немедленно смойте его, после чего тщательно протрите машину и снова промойте. Эта штука сильно разъедает алюминий», — написал автор самого популярного комментария.

Его поддержали другие пользователи, согласившиеся с тем, что кто-то распылил огнетушитель рядом с машиной. Они отметили, что автомобиль необходимо промыть напором воды без давления, чтобы порошок не засыпался глубоко внутрь, поскольку отделаться от него еще проблематичнее, чем от песка, и приводит он к куда более серьезным последствиям, в том числе к коррозии металла.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как он отомстил человеку, который купил его старую машину. Мужчину возмутило то, что новый хозяин не захотел отдавать его вещи, оставшиеся в авто.

