Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:31, 4 сентября 2025Интернет и СМИ

Автолюбитель элегантно отомстил новому владельцу своей разбитой машины

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: alexgo.photography / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Labrador_1 рассказал о том, как он отомстил человеку, который купил его старую машину. На этот поступок мужчину толкнуло то, что новый владелец не захотел отдавать несколько вещей старого хозяина, оставшихся в автомобиле.

Мужчина объяснил, что продал машину после аварии. «Я купил несколько дизайнерских автомобильных ковриков и чехлов на сиденья, чтобы придать машине изюминку. На следующих выходных мы с женой решили прокатиться за город, но врезались во что-то на дороге. Переднее колесо мгновенно разорвалось, и, поскольку машина была переднеприводной, я не справился с управлением, нас занесло. К счастью, мы не пострадали, но машина была сильно повреждена», — написал автор.

Материалы по теме:
«Мало кому удавалось спастись» Советские дипломаты массово отказывались возвращаться в СССР и прятались на Западе. Как им мстили?
«Мало кому удавалось спастись»Советские дипломаты массово отказывались возвращаться в СССР и прятались на Западе. Как им мстили?
8 февраля 2025
Россию ожидает волна «увольнений из мести». Почему работники бросают все назло начальству, а оно пытается их удержать?
Россию ожидает волна «увольнений из мести».Почему работники бросают все назло начальству, а оно пытается их удержать?
8 марта 2025
«Я вас сажала и буду сажать!» Рецидивист решил свести счеты с российской судьей. Как жажда мести привела его к пожизненному сроку?
«Я вас сажала и буду сажать!»Рецидивист решил свести счеты с российской судьей. Как жажда мести привела его к пожизненному сроку?
12 апреля 2025

Получив деньги от страховой компании после аварии, мужчина купил новую машину. Старую же починили и успели перепродать. Однако автор поста вспомнил, что там остались нравившиеся ему коврики и чехлы, и попросил своего страхового агента связаться с новым владельцем, чтобы вернуть их.

«Однако мужчина ответил, что "привязался к этим вещам и хочет оставить их себе". Столь высокомерное отношение вызвало у меня раздражение, но, как выяснилось, волноваться мне не стоило. Спустя несколько недель агент перезвонил мне. Новый владелец спрашивал, сохранился ли у меня запасной ключ — достаточно дорогая штука с транспондером. Я поискал и нашел его, после чего с огромным удовольствием сказал агенту, что "привязался к ключу и хочу оставить его себе". Мы оба рассмеялись, после чего я выбросил ключ в мусор», — заключил автор.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как решил отомстить водителю, припарковавшемуся слишком близко к его автомобилю возле торгового центра. По его словам, расстояние между двумя машинами оказалось настолько маленьким, что ему пришлось забираться внутрь через пассажирское сиденье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Художник из Омска пропал после песчаной бури на фестивале в США. Его нашли мертвым в луже крови во время сожжения огромного чучела

    Российский боец рассказал об уничтожении наемников ВСУ в ДНР

    На Камчатке за прошедшие сутки зафиксировали 14 афтершоков

    Автолюбитель элегантно отомстил новому владельцу своей разбитой машины

    В Харьковской области произошел взрыв

    Ирландский журналист высказался о роли Украины в мировой политике

    Власти российского региона закупили сотни бутылок алкоголя на деньги из бюджета

    В сети вспомнили самые безумные запреты и правила родителей

    «Евнуходел» убрал свой пенис в тумбочку и хранил там четыре года

    Определены признаки приближения внезапной остановки сердца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости