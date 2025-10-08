Бывший СССР
На Украине назвали регион с самой тяжелой ситуацией в энергетике

Минэнерго: Самая тяжелая ситуация со светом остается в Черниговской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

На Украине самая тяжелая ситуация со светом остается в Черниговской области. Об этом 8 октября сообщило Минэнерго страны в Telegram.

«Самой сложной остается ситуация на Черниговщине. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям», — говорится в заявлении ведомства.

Сколько объектов осталось без электричества, в Минэнерго не уточнили.

Ранее стало известно, что российские войска атаковали энергообъекты и нефтебазу под Черниговом. Они располагались в Нежине и Прилуках.

