На Украине разозлились на слова Меркель о Польше и Прибалтике

В Киеве разозлились на слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о саботаже со стороны Польши и стран Прибалтики решить конфликт на Украине в 2021 году. Об этом пишет издание Politico.

«Неприемлемы и, честно говоря, отвратительны», — передает издание слова анонимного высокопоставленного чиновника из Украины.

По словам Меркель, Польша, Латвия, Литва и Эстония в 2021 году саботировали попытку урегулирования украинского кризиса, выступив против ее предложения о новом формате диалога между ЕС и Россией, тем самым косвенно спровоцировав начало вооруженного конфликта.

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил слова Меркель. По его мнению, она сказала правду.