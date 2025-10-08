В Киеве разозлились на слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о саботаже со стороны Польши и стран Прибалтики решить конфликт на Украине в 2021 году. Об этом пишет издание Politico.
«Неприемлемы и, честно говоря, отвратительны», — передает издание слова анонимного высокопоставленного чиновника из Украины.
По словам Меркель, Польша, Латвия, Литва и Эстония в 2021 году саботировали попытку урегулирования украинского кризиса, выступив против ее предложения о новом формате диалога между ЕС и Россией, тем самым косвенно спровоцировав начало вооруженного конфликта.
Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил слова Меркель. По его мнению, она сказала правду.