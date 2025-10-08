Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:29, 8 октября 2025Бывший СССР

На Украине разозлились на слова Меркель о Польше и Прибалтике

Politico: На Украине разозлились на слова Меркель о Польше и Прибалтике
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В Киеве разозлились на слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о саботаже со стороны Польши и стран Прибалтики решить конфликт на Украине в 2021 году. Об этом пишет издание Politico.

«Неприемлемы и, честно говоря, отвратительны», — передает издание слова анонимного высокопоставленного чиновника из Украины.

По словам Меркель, Польша, Латвия, Литва и Эстония в 2021 году саботировали попытку урегулирования украинского кризиса, выступив против ее предложения о новом формате диалога между ЕС и Россией, тем самым косвенно спровоцировав начало вооруженного конфликта.

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил слова Меркель. По его мнению, она сказала правду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Карты Visa и Mastercard выводят из оборота в России. Что делать их владельцам?

    В регионе на Урале ввели особый режим из-за угрозы атаки БПЛА и разработали инструктаж

    Россиянам назвали допустимое количество десертов в день

    Канадский наемник заработал миллионы на войне против России

    На Украине разозлились на слова Меркель о Польше и Прибалтике

    Место расправы над российским архитектором попало на видео

    Военблогер показал найденное в зоне СВО «чудовище»

    Соперник Лукашенко пообещал выучить английский язык ради белорусов

    В России назвали позором удар ВСУ по мирным жителям под Белгородом

    Военный эксперт высказался о сроке завершения СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости