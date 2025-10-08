Названо число получивших гражданство Польши украинцев

Посол Боднар: 26 тысяч украинцев получили гражданство Польши за пять лет

Посол в Варшаве Василий Боднар рассказал, сколько жителей Украины получили гражданство Польши за пять лет. Об этом он высказался в эфире радиостанции RMF FM.

По словам дипломата, 26 тысяч украинцев получили гражданство Польши с 2019 года по 2024 год. Он уточнил, что сейчас в стране живут порядка 1,5 миллиона граждан Украины.

В конце сентября стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий в последний раз подписал закон о специальной помощи украинцам. Предполагается, что это приведет к «концу украинского туризма». В частности, в новом законе указаны льготы, которые будут недоступны гражданам Украины, не работающим в Польше.

По словам Навроцкого, в республике проживает около миллиона украинцев. Он также подчеркнул, что поляки продемонстрировали солидарность с народом Украины, открыв ему «свои сердца, границы» и дома.