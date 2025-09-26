В Польше заявили о «конце украинского туризма»

Глава канцелярии Навроцкого: Польша подписала последний закон о помощи украинцам

Президент Польши Кароль Навроцкий в последний раз подписал закон о специальной помощи украинцам, что приведет к «концу украинского туризма». Об этом заявил глава канцелярии польского лидера Збигнев Богуцкий, передает агентство PAP.

По его словам, в новом законе перечислены льготы, которые будут недоступны гражданам Украины, не работающим в Польше. В частности, безработные украинцы перестанут иметь право на льготные программы здравоохранения, что является «фактическим концом туризма с Украины» за счет поляков.

«Это последний законопроект, потому что сегодня нет никаких оснований и причин продолжать подобные действия. Президент не подпишет ни один другой законопроект по этому вопросу. Мы должны относиться к гражданам Украины так же, как и ко всем остальным иностранцам», — сказал Богуцкий.

Ранее президент Польши назвал число украинских беженцев в стране. По словам Навроцкого, в республике проживает около миллиона украинцев.