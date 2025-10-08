Наука и техника
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевскую премию по химии в 2025 году получили Китагава, Робсон и Яги
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Angela Weiss / Pool via Reuters

Нобелевскую премию по химии 2025 года получили Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги — за разработку металлоорганических каркасов (MOF). Эти уникальные молекулярные структуры состоят из металлических узлов и органических соединителей, образующих пористую сеть с огромной внутренней поверхностью. Об этом сообщается на сайте премии.

Каркасы способны «впускать» и «выпускать» молекулы, как губка — воду, что делает их незаменимыми в экологических и энергетических технологиях. Сегодня MOF используются для извлечения воды из воздуха, очистки сточных вод, улавливания углекислого газа и хранения водорода. По словам Нобелевского комитета, это открытие стало прорывом, расширившим возможности химии и приблизившим человечество к решению глобальных экологических задач.

В 2024 году Нобелевскую премию по химии присудили Дэвиду Бейкеру, Демису Хассабису и Джону Джамперу за прорывные исследования белковых структур.

