Нобелевскую премию по химии вручат за исследования белковых структур

Нобелевскую премию по химии в 2024 году вручат за исследования белковых структур

Нобелевскую премию по химии в 2024 году вручат Дэвиду Бейкеру (Университет Вашингтона, Сиэтл, США), Демису Хассабису (компания Google DeepMind, Лондон, Великобритания) и Джону Джамперу (Google DeepMind) за исследования белковых структур. Об этом сообщается на сайте премии.

В Нобелевском комитете отметили, что Бейкер «преуспел в почти невозможном подвиге создания совершенно новых видов белков», тогда как Хассабис и Джампер разработали модель искусственного интеллекта «для решения 50-летней проблемы — предсказания сложных структур белков». «Эти открытия имеют огромный потенциал», — заявили в комитете.

Церемония награждения Нобелевских лауреатов состоится 10 декабря в Стокгольме (Швеция). Ученые разделят 11 миллионов шведских крон (около 1 миллиона евро).

В 2023 году лауреатами Нобелевской премии по химии стали Мунги Бавенди, Луис Брюс и Алексей Екимов. Ученые получили награду за фундаментальные открытия в области нанотехнологий, в частности, за «открытие и исследование квантовых точек — наночастиц, которые настолько малы, что их размер определяет их свойства».