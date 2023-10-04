Лауреатами Нобелевской премии по химии стали трое специалистов из США

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии за 2023 год. Ими стали трое специалистов, работающие в США: Мунги Бавенди, Луис Брус и Алексей Екимов. Об этом в ходе онлайн-трансляции объявили представители Нобелевской ассамблеи Каролинского института.

Награда была присуждена за фундаментальные открытия в области нанотехнологий. В частности, ученые занимались «открытием и исследованием квантовых точек — наночастиц, которые настолько малы, что их размер определяет их свойства».

Размер премии в этом году равен 11 миллионам шведских крон (примерно один миллион долларов США). Финансовое вознаграждение будет распределено поровну между всеми лауреатами.

В 2022 году Нобелевская премия по химии была присуждена Каролин Рут Бертоцци (Carolyn Ruth Bertozzi), Мортену Мелдалу (Morten Meldal) и Барри Шарплессу (Barry Sharpless), последний стал лауреатом премии во второй раз. Ученые были награждены за развитие клик-химии и биоортогональной химии.

Нобелевскую премию по химии начали присуждать с 1901 года. За это время было вручено 114 премий.