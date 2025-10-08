Несовершеннолетняя россиянка выиграла у известного российского певца Lamborghini

Егор Крид подарит 15-летней астраханке Lamborghini Urus

Дорогостоящий автомобиль Lamborghini Urus выиграла у российского певца Егора Крида 15-летняя астраханка. Артист разыграл авто в прямом эфире в соцсетях, пишет KP.RU.

По результатам розыгрыша Крид лично позвонил победительнице и поздравил ее. Торжественное награждение состоится в субботу, 11 октября, на концерте звезды в Санкт-Петербурге, куда он пообещал привезти саму девушку и ее семью.

По словам подростка, сейчас машину она передаст родителям, а как только получит водительские права, то сама сядет за руль.

«Верьте в себя, вы всего достигнете в этой жизни», — высказалась она о ситуации.

