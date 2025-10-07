Раскрыты самые необычные полученные Путиным подарки на день рождения

Журналист Юнашев: Путин получал в подарок на день рождения эротический календарь

Журналист Кремлевского пула Александр Юнашев раскрыл самые необычные подарки, которые президент России Владимир Путин получал на день рождения. Пост появился в Telegram-канале корреспондента.

Так, в подборку попал хрустальный крокодил, который российский лидер получил от тогдашнего президента Молдавии Владимира Воронина в 2002 году. На тот же праздник Путину также получил сборник «100 анекдотов про Путина», а через 5 лет — костюм от семьи.

В то же время самым оригинальным Юнашев назвал презент 2008 года, когда президенту преподнесли уссурийского тигренка Машу. Кроме того, в 2010 году студентки факультета журналистики МГУ подарили политику эротический календарь с их фотографиями в белье и обращениями к самому Путину.

«Самый неоднозначный. В 2017 году часть своего дня рождения президент провел на встрече с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони в Сочи. Итальянец преподнес Путину пододеяльник с изображением самих Путина и Берлускони на фоне московского собора Василия Блаженного и римского Колизея», — напомнил Юнашев.

В том же году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского лидера с праздником и подарил алабая по кличке Верный. Президент Беларуси Александр Лукашенко же направил Путину трактор «Беларус».

Ранее Путина, которому исполнилось 73 года, поздравил глава Северной Кореи Ким Чен Ын.