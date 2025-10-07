Мир
04:28, 7 октября 2025

Кимч Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

Лидер поздравил Путина с днем рождения и указал на вечную дружбу РФ и КНДР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Ким Чен Ын

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. По словам лидера КНДР, между странами «вечная дружба», а также политик выразил надежду на дальнейшее продуктивное сотрудничество, пишет ЦТАК.

«Я не сомневаюсь, что отношения альянса между двумя странами, которые встретили великий расцвет, будут неизменно продвигаться и в будущем, благодаря теплым дружеским отношениям и тесным товарищеским связям между нами», — приводятся слова Ким Чен Ына.

Политик добавил, что сейчас Россия, как мировая держава, играет ведущую роль в построении нового многополярного мира. Помимо этого, он выразил уверенность в бессмертных дружеских отношениях РФ и КНДР.

7 октября 2025 года Владимир Путин отмечает свой день рождения. Политику исполнилось 73 года.

Ранее российский боец Владимир Владимирович с позывным Путин поздравил президента РФ с днем рождения из зоны СВО. Владимир рассказал, что из-за имени и отчества прозвище Путин появилось у него еще «на гражданке».

В Кремле же рассказали, что Владимир Путин в день рождения, 7 октября, проведет совещание с членами Совбеза. Помимо этого, у политика на эту дату запланировано много международных телефонных разговоров.

