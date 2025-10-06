Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:25, 6 октября 2025Россия

Стало известно о планах Путина на день рождения

Песков: Путин в день рождения, 7 октября, проведет совещание с членами Совбеза
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Mikhail Sinitsyn / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин в день рождения, 7 октября, проведет совещание с членами Совбеза. О планах российского лидера рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как стало известно агентству, у главы государства на эту дату также запланировано много международных телефонных разговоров.

Пресс-секретарь Путина допустил, что у президента в его день рождения наверняка есть и личные планы, помимо рабочих задач.

До этого Песков рассказал, что визит Путина в Индию состоится до Нового года.

Еще раньше президент России обсудил подготовку визита в Индию в ходе телефонного разговора с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Кроме того, Путин поздравил индийского премьера с 75-летним юбилеем и подчеркнул, что сотрудничество двух стран строится на доверии и дружбе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я бы поехал в Москву сразу». Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области

    В ЦБ заявили о продолжающемся росте экономики России

    Манекенщик в наряде с принтом голых гениталий появился на показе в Париже

    Голая россиянка сбежала из больницы сразу после операции

    Силуанов объяснил ситуацию с бюджетом охлаждением экономики

    На Украине заявили о поражении энергообъектов в Харьковской области

    Арестович похвалил Путина

    В России потребовали арестовать главного редактора телеканала

    В МИД объяснили цель провокаций с беспилотниками в ЕС

    В России оценили эффективность «плетки» против «Бабы-Яги»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости