Стало известно о планах Путина на день рождения

Песков: Путин в день рождения, 7 октября, проведет совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в день рождения, 7 октября, проведет совещание с членами Совбеза. О планах российского лидера рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как стало известно агентству, у главы государства на эту дату также запланировано много международных телефонных разговоров.

Пресс-секретарь Путина допустил, что у президента в его день рождения наверняка есть и личные планы, помимо рабочих задач.

До этого Песков рассказал, что визит Путина в Индию состоится до Нового года.

Еще раньше президент России обсудил подготовку визита в Индию в ходе телефонного разговора с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Кроме того, Путин поздравил индийского премьера с 75-летним юбилеем и подчеркнул, что сотрудничество двух стран строится на доверии и дружбе.