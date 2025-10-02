Кремль анонсировал зарубежный визит Путина

Песков сообщил, что визит Путина в Индию состоится до Нового года

Визит президента России Владимира Путина в Индию состоится до Нового года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«[Сроки визита] в Индию есть, действительно, мы готовимся. До Нового года этот визит состоится, идет активная подготовка», — сказал представитель Кремля.

Ранее Путин обсудил подготовку визита в Индию в ходе телефонного разговора с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Российский лидер также поздравил индийского премьера с 75-летним юбилеем и подчеркнул, что сотрудничество двух стран строится на доверии и дружбе.