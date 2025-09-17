Мир
17:35, 17 сентября 2025Мир

Стали известны подробности разговора Путина и Моди

Путин и Моди обсудили подготовку визита в Индию в декабре
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Issei Kato / Reuters

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди подготовку визита в Индию в декабре. Подробности разговора политиков опубликованы на официальном сайте Кремля.

«Лидеры обсудили подготовку визита президента России в Индию в декабре этого года, а также затронули целый ряд международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что Путин в ходе телефонного разговора поздравил индийского премьера с 75-летним юбилеем. Президент России подчеркнул, что российско-индийское сотрудничество строится на доверии и дружбе.

«Эти отношения основаны на общенациональном консенсусе как в России, так и в Индии», — добавил политик.

    Все новости