Путин поговорил с премьером Индии

Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом российский лидер сообщил перед началом заседания кабинета министров, передает официальный Telegram-канал Кремля.

«Только что у меня состоялся разговор с премьер-министром Индии господином Моди», — отметил он.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора глава российского государства поздравил индийского премьера с 75-летним юбилеем.

При этом Путин подчеркнул, что российско-индийское сотрудничество строится на доверии и дружбе. «Эти отношения основаны на общенациональном консенсусе как в России, так и в Индии», — добавил политик.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что президент РФ проведет международный телефонный разговор в среду, 17 сентября.