Песков анонсировал международный разговор Путина

Песков заявил, что Путин проведет международный телефонный разговор 17 сентября

Президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор в среду, 17 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы ожидаем международный телефонный разговор, мы проинформируем о нем», — сказал предстапвитель Кремля

Песков сообщил, что звонок запланирован на начало второй половины дня.

Ранее Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летним юбилеем. В своем обращении глава российского государства подчеркнул значительный вклад Моди в развитие стратегического партнерства и расширение взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Индией.