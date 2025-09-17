Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:15, 17 сентября 2025Мир

Путин поздравил Моди

Путин поздравил премьера Моди с 75-летним юбилеем
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летним юбилеем. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

«Вы вносите большой личный вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, в развитие взаимовыгодного российско-индийского сотрудничества на различных направлениях», — сказано в сообщении.

Также российский лидер особо отметил товарищеский характер отношений с индийским премьером, подчеркнув ценность конструктивного диалога и готовность продолжать совместную работу по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что провел «чудесный разговор» с премьер-министром Индии, выразив ему благодарность за поддержку в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. «Я поздравил его с днем рождения. Он делает невероятную работу. Спасибо вам за вашу поддержку в деле урегулирования конфликта между Россией и Украиной», — написал он.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Постсоветская страна полностью погасила долг перед Россией

    Названа доля не справляющихся с кредитной нагрузкой россиян

    На Западе заявили о наличии у Путина козыря против Великобритании

    Пугачева пожалела о своей откровенности в большом интервью

    Токаев заявил о высоком риске ядерного Армагеддона

    Раскрыты условия содержания французского велосипедиста в российском СИЗО

    Россияне возмутились названиями салонов оптики

    Женщина накачала 13-летнего друга своих детей наркотиками и изнасиловала

    Африканца задержали за шпионаж против России

    В Госдуме обвинили Байдена в блуде и создании радикализма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости