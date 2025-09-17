Путин поздравил Моди

Путин поздравил премьера Моди с 75-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летним юбилеем. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

«Вы вносите большой личный вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, в развитие взаимовыгодного российско-индийского сотрудничества на различных направлениях», — сказано в сообщении.

Также российский лидер особо отметил товарищеский характер отношений с индийским премьером, подчеркнув ценность конструктивного диалога и готовность продолжать совместную работу по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что провел «чудесный разговор» с премьер-министром Индии, выразив ему благодарность за поддержку в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. «Я поздравил его с днем рождения. Он делает невероятную работу. Спасибо вам за вашу поддержку в деле урегулирования конфликта между Россией и Украиной», — написал он.