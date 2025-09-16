Трамп оценил телефонный разговор с Моди

Трамп назвал чудесным телефонный разговор с Моди об украинском конфликте

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что провел «чудесный разговор» с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, выразив ему благодарность за поддержку в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

«Я поздравил его с днем рождения. Он делает невероятную работу. Спасибо вам за вашу поддержку в деле урегулирования конфликта между Россией и Украиной», — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что разочарован решением Нью-Дели продолжать закупать российскую нефть в больших объемах. По словам президента США, он дал понять Индии, как он к этому относится.