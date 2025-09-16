Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:19, 16 сентября 2025Мир

Трамп оценил телефонный разговор с Моди

Трамп назвал чудесным телефонный разговор с Моди об украинском конфликте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что провел «чудесный разговор» с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, выразив ему благодарность за поддержку в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

«Я поздравил его с днем рождения. Он делает невероятную работу. Спасибо вам за вашу поддержку в деле урегулирования конфликта между Россией и Украиной», — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что разочарован решением Нью-Дели продолжать закупать российскую нефть в больших объемах. По словам президента США, он дал понять Индии, как он к этому относится.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы охотимся за вами!» Трамп пригрозил войной дружественной России стране. Когда и зачем он хочет начать боевые действия?

    Трамп указал на очень серьезные проблемы на Украине

    Зеленского и его окружение обвинили в потере связи с реальностью

    Трамп оценил телефонный разговор с Моди

    У бывшего главы Верховного суда Адыгеи изъяли активы на 13 миллиардов рублей

    «Самая сексуальная в мире судья» показала грудь в леопардовом бюстгальтере

    Индия поддержала усилия США по урегулированию конфликта на Украине

    В зоне СВО ликвидировали подполковника и двух офицеров ВСУ

    Американский сенатор призвал признать Россию спонсором терроризма

    На Украине понадеялись на скорое завершение конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости