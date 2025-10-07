Военнослужащий с позывным Путин поздравил президента России из зоны СВО

Life: Боец СВО с позывным Путин поздравил президента России с днем рождения

Российский военнослужащий Владимир Владимирович с позывным Путин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом заявили в Народном фронте, передает Life.ru.

«С днем рождения, Владимир Владимирович Путин! Здоровья, сил и новых свершений!» — передал пожелания российскому лидеру боец.

Владимир рассказал, что из-за имени и отчества прозвище Путин появилось у него еще «на гражданке», и с приездом на фронт он получил аналогичный позывной. До начала СВО Владимир Владимирович работал машинистом локомотива, а в зоне боевых действий служит водителем.

Ранее стало известно о планах Путина на день рождения. Помимо прочего, у главы государства запланировано множество телефонных разговоров с зарубежными коллегами.