Из жизни
16:38, 8 октября 2025Из жизни

Обувь XIV века и другие уникальные артефакты нашли в гнездах стервятников

В Испании зоологи нашли в гнездах стервятников исторические ценности
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Agorca / Shutterstock / Fotodom  

В Испании бородатые стервятники столетиями собирали для обустройства своих жилищ уникальные артефакты. Исследование об этом опубликовано в научном журнале Ecology.

Ученые нашли в гнездах редкие исторические ценности, которые птицы использовали как строительный материал. Среди 226 предметов, изъятых из 12 многолетних гнезд, оказались украшенный кусок овечьей кожи возрастом 650 лет и обувь XIV века.

Зоологи отмечают, что стервятники столетиями приносили в свои жилища предметы человеческого быта, создавая уникальные «природные музеи». Благодаря сухому климату скальных пещер в Пиренеях, где располагались гнезда, даже органические материалы прекрасно сохранились. Помимо артефактов, в гнездах обнаружили 2 117 костей, 86 копыт и 43 фрагмента яичной скорлупы. Эти последние находки позволят изучить изменения в экосистеме за последние столетия.

Авторы научной работы подчеркивают: «Благодаря прочности структур гнезд и их расположению в защищенных местах, они действовали как естественные музеи, сохраняя исторический материал в хорошем состоянии». Находки помогут в программах восстановления среды обитания и реинтродукции исчезающих видов бородатых стервятников.

Ранее сообщалось, что в Бразилии видеоловушка, установленная в лесах Амазонии, сняла неуловимую черную пантеру. Самку ягуара редкого окраса впервые сняли на видео во время спаривания с обычным ягуаром.

    Все новости