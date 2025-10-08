Военный аналитик Полетаев: Киев столкнется с кризисом при наступлении ВС России

Киев столкнется с политическим кризисом в случае нового полномасштабного наступления Вооруженных сил (ВС) России на фронте. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

«Власти Украины уже ищут варианты на случай развала фронта и дестабилизации, но пока не находят решений», — подчеркнул эксперт.

Полетаев предположил несколько вариантов внутриполитического кризиса для Украины, вызванного ослаблением властей страны, в случае серьезных военных поражений. По мнению аналитика, в стране возможна имитация готовности к переговорам ради выигрыша времени, а также попытка переворота против президента Владимира Зеленского. Он также подчеркнул, что в случае провалов на фронте кризис будет развиваться лавинообразно.

Ранее Зеленский заявил, что готов уйти с поста президента Украины после окончания конфликта с Россией. По словам политика, он может дать сигнал Верховной Раде страны готовиться к выборам в случае прекращения огня.