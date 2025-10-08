Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:59, 8 октября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названы последствия нового наступления ВС России для Украины

Военный аналитик Полетаев: Киев столкнется с кризисом при наступлении ВС России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Киев столкнется с политическим кризисом в случае нового полномасштабного наступления Вооруженных сил (ВС) России на фронте. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

«Власти Украины уже ищут варианты на случай развала фронта и дестабилизации, но пока не находят решений», — подчеркнул эксперт.

Полетаев предположил несколько вариантов внутриполитического кризиса для Украины, вызванного ослаблением властей страны, в случае серьезных военных поражений. По мнению аналитика, в стране возможна имитация готовности к переговорам ради выигрыша времени, а также попытка переворота против президента Владимира Зеленского. Он также подчеркнул, что в случае провалов на фронте кризис будет развиваться лавинообразно.

Ранее Зеленский заявил, что готов уйти с поста президента Украины после окончания конфликта с Россией. По словам политика, он может дать сигнал Верховной Раде страны готовиться к выборам в случае прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о решающем моменте в одном конфликте

    В России одобрили законопроект об отмене обязательной стажировки в ОВД

    Макрону предсказали разозленное население Франции из-за Украины

    В США испугались российской тактики ведения войны

    Женщина узнала о романе брата с подчиненной и облила ее кипятком

    Пробуждения в три ночи назвали тревожным сигналом организма

    Переговоры Путина и Зеленского назвали концом для Украины

    Раскрыты подробности о расследовании крушения Ан-24 под Тындой

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

    Более 12 американских компаний подверглись хакерским атакам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости