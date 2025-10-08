Военный аналитик Полетаев: Переговоры Путина и Зеленского станут концом Украины

Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского станут концом для нынешней украинской государственности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

«Прямые переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным станут концом существующего на Украине политического режима», — подчеркнул эксперт.

Полетаев оценил невозможность дипломатического урегулирования конфликта на Украине на настоящий момент и подчеркнул критический характер ряда условий Москвы для Киева. По мнению аналитика, такие условия России, как отказ Украины от вступления в НАТО, а также прекращение давления на русскоязычное население и каноническую Украинскую православную церковь, напрямую влияют на основу нынешней украинской государственности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к переговорам с Украиной и назвал главное условие для завершения конфликта. Дипломат также уточнил, что жизненные интересы и безопасность России должны быть надежно гарантированы.