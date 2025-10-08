Пожар начался на российском предприятии после атаки ВСУ

Ростовский губернатор Слюсарь: Пожар начался на предприятии после атаки ВСУ

Пожар начался на предприятии после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«На территории предприятия в Сальском районе произошло возгорание травы, пожар на площади 100 квадратных метров оперативно потушен», — сообщил Слюсарь.

По его данным, никто не пострадал. Атака беспилотника, помимо Сальского района, также была отражена над Каменским районом.

Согласно информации Минобороны, за ночь над Ростовской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников. Всего за ночь над девятью регионами перехватили 53 летательных аппарата.