Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 53 беспилотника ВСУ над девятью регионами России

В ночь на среду, 8 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше полсотни беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атаки были предприняты с 23.00 7 октября по московскому времени до 7.00 следующего дня. За это время силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 53 беспилотника над девятью регионами России.

Больше всего летательных аппаратов — 28 — сбиты над Белгородской областью. Еще 11 БПЛА сбили над Воронежской областью, 6 — над Ростовской, по 2 — над Брянской и Курской областей, по 1 — над Липецкой, Смоленской и Нижегородской областей.

Вечером 7 октября за три часа над Россией перехватили 30 летательных аппаратов. Под удар попала Белгородская, Курская и Ростовская области.