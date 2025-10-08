Россия
Над Россией за три часа уничтожили 30 беспилотников

Минобороны России отчиталось об уничтожении 30 беспилотников за три часа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вечером 7 октября в течение трех часов в небе над Россией было перехвачено и уничтожено 30 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, попытки атаковать территорию России предпринимались в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Больше всего летательных аппаратов ликвидировали в небе над Белгородской областью — 16. Еще 11 беспилотников сбили над территорией Курской области. Также ВСУ пытались атаковать Ростовскую область — там уничтожено два беспилотника, — и Курскую область, где сбили один аппарат.

Ранее сообщалось, что в Липецке нашли взрывоопасные обломки беспилотников.

