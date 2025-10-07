В российском городе нашли взрывоопасные обломки беспилотников

Артамонов: В Липецке нашли взрывоопасные обломки беспилотников

В Липецке на улице Буденного нашли взрывоопасные обломки беспилотников, об этом сообщил глава российского региона Игорь Артамонов в Telegram.

Губернатор уточнил, что на место прибыли экстренные службы и взрывотехники. Он также рассказал, что часть жителей в целях безопасности будет эвакуирована, людей временно направят в пункты временного размещения.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 7 октября, выпустили по регионам России свыше 180 беспилотников. В ночь на 6 октября Минобороны сообщило о рекордном количестве атаковавших Россию дронов. За ночь силы ПВО сбили 251 аппарат над 16 регионами, а также Черным и Азовским морями.