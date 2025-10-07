Россия
ВСУ за ночь выпустили по России свыше 180 беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 184 беспилотника ВСУ над 14 регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина

Вооруженные силы Украины (ВСУ), в ночь на вторник, 7 октября, выпустили по регионам России свыше 180 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атаки были предприняты в период с 23.00 6 октября по московскому времени до 7:00 следующего дня. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 184 летательных аппарата. Больше всего из них — 62 — перехватили. над Курской областью.

Еще 31 дрон перехватили над Белгородской областью, 30 — над Нижегородской, 18 — над Воронежской, 13 — над Черным морем, 6 — над Липецкой областью, 5 — над Калужской областью, 4 — над Тульской, по 3 — над Ростовской и Рязанской, по 2 — над Брянской и Орловской областью, а также Московским регионом и Крымом, 1 — над Вологодской областью.

В ночь на 6 октября Минобороны сообщило о рекордном количестве атаковавших Россию дронов ВСУ. За ночь силы ПВО сбили 251 беспилотник над 16 регионами, а также Черным и Азовским морями.

