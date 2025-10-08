Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:13, 8 октября 2025Из жизни

Предвещающего катаклизмы сельдяного короля поймали накануне обещанного конца света

В Индии сельдяного короля поймали накануне обещанного конца света
Никита Савин
Никита Савин
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Кадр: @wirally

Индийские рыбаки случайно поймали предвещающего катаклизмы сельдяного короля накануне обещанного южноафриканским пастором Джошуа Мхлакелой конца света. Об этом сообщает India Today.

Редкую рыбу, появление которой по легенде предвещает землетрясения и прочие катаклизмы, выловили рыбаки из штата Тамилнад в воскресенье, 5 октября. Сельдяной король попался экипажу рыболовного судна в заливе Маннар. Разбирая улов, рыбаки обнаружили странное длинное существо, которое весило около 6 килограммов и было более 3 метров в длину.

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб Мирового океана. У него длинное змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров. Есть неподтвержденные сообщения об особях длиной до 15 метров. Большую часть жизни они проводят на глубине более 900 метров.

Материалы по теме:
«На его спине чертили пентаграмму» Как чемпионку России по биатлону обвинили в ритуальном убийстве школьника
«На его спине чертили пентаграмму»Как чемпионку России по биатлону обвинили в ритуальном убийстве школьника
26 октября 2021
«Людей держали в постоянном страхе» Российские сектанты годами верили в скорый конец света. Как они готовились к нему?
«Людей держали в постоянном страхе»Российские сектанты годами верили в скорый конец света. Как они готовились к нему?
21 декабря 2022
«В ваших детях бесы». Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
«В ваших детях бесы».Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
31 мая 2021

Перед разрушительным землетрясением в Японии в 2011 году на пляжи страны вынесло около двух десятков сельдяных королей. Их видели и перед мощным землетрясением в Чили в 2010 году. Связь между землетрясениями и появлением сельдяных королей на поверхности не подтверждена учеными.

Ранее южноафриканский проповедник Джошуа Мхлакела назвал точную дату конца света. По его словам, Иисус Христос должен явиться на землю 7-8 октября. Изначально Мхлакела утверждал, что апокалипсис случится 23 и 24 сентября, но сдвинул даты, когда этого не произошло. Он объяснил это тем, что перепутал юлианский календарь с грегорианским.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россию предупредили о скорой потере еще одного газового рынка

    МВФ раскрыл последствия роста глобального госдолга

    Сильно потолстевшая девушка приняла симптомы опухоли мозга за счастье в личной жизни

    Артемий Лебедев раскритиковал ставшего донором спермы Дурова

    Российская школьница пресекла попытки пожилого мужчины заманить ее домой

    В России разъяснили смысл расторжения соглашения с США об утилизации плутония

    Экс-маршал авиации не выжил на борту пассажирского самолета

    Кандидат в премьеры Чехии Бабиш отказал Украине в финансировании

    Российский фондовый рынок упал

    Суд обратил в доход России недвижимость бывшего депутата Госдумы Напсо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости