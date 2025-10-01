Названа точная дата конца света

Проповедник Джошуа Мхлакела, обещавший конец света в сентябре, назвал новую дату

Южноафриканский проповедник Джошуа Мхлакела предсказал новую дату конца света. Об этом сообщает издание The South African.

Первоначально Мхлакела утверждал, что конец света будет в сентябре. По его словам, ему явился Иисус и сообщил, что второе пришествие состоится 23 и 24 сентября — в иудейский праздник Рош ха-Шана, называемый Праздником труб.

Обещанный апокалипсис так и не случился, но Мхлакела не отказывается от своих слов. Он по-прежнему считает, что пророчество было точным, ошибка вкралась лишь в интерпретацию даты. По его мнению, следовало учесть, что Иисус мог назвать дату по старому стилю, то есть по юлианскому календарю.

Поскольку юлианский календарь отстает от общепринятого на 13 дней, 23 и 24 сентября по старому стилю придутся на начало октября. «Настоящий Праздник труб будет седьмого и восьмого октября, — заявил Мхлакела. — Я уверен в этом на миллиард процентов».

Ранее сообщалось, что некоторые последователи Мхлакелы, поверившие в пророчество, спешно распродали имущество. Таким образом они готовились к моменту, когда восстанут мертвые, а верующие вознесутся на небеса.