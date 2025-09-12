Из жизни
Названа дата Второго пришествия

Священник из ЮАР пообещал Второе пришествие в сентябре
Фото: Akmal Rajput / AP

Названа дата Второго пришествия Иисуса Христа. Об этом сообщает Daily Express US.

Южноафриканский священник Джошуа Мхлакела заявил, что получил откровение от самого Иисуса во время недавнего видения. «Я видел Иисуса сидящим на своем престоле и ясно слышал как он сказал: "Я приду скоро", — утверждает Мхлакела. — Он сказал мне "23 и 24 сентября 2025 года я вернусь на Землю"».

Священник посоветовал пастве готовиться к апокалипсису. Он отметил, что дата совпадает с иудейским праздником Рош ха-Шана, называемым Праздником труб.

Пророчество о Втором пришествии пользуется вирусной популярностью в социальных сетях, где видео с выступлением пастора набрало почти полмиллиона просмотров. Некоторые верующие начали продавать свое имущество, готовясь к моменту, когда все христиане, живые и мертвые вознесутся, чтобы встретить Иисуса. Скептики напоминают что в Библии говорится о внезапности этого события.

Ранее призрак, с которым британка общалась более 12 лет, предрек скорый конец света. Женщина сообщила, что дух по имени Семь предсказал апокалипсис 27 мая 2025. Причиной должен был стать ядерный взрыв или космическая катастрофа.

.
    Все новости