Раскрыты детали плана Трампа по поставкам Украине Tomahawk

El Mundo: Трамп может поставить ракеты Tomahawk для давления на Россию

Президент США Дональд Трамп может поставить ракеты Tomahawk для давления на Россию, а затем увеличить поставки, если окажется недоволен результатом. Об этом пишет издание El Mundo со ссылкой на источники.

«Президент намерен поставить их, но лишь в очень ограниченном количестве и в качестве рычага давления, чтобы заставить [президента России] Владимира Путина сесть за стол переговоров с [его украинским коллегой Владимиром] Зеленским», — утверждается в публикации.

По данным близких к Белому дому источников, «поставок будут больше», если переговоры лидеров России и Украины не состоятся «из-за отказа Кремля».

Ранее Трамп заявил, что решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине практически принято. При этом он не уточнил, о каком именно решении идет речь.