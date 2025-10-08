Раскрыты сроки старта онлайн-продажи алкоголя в России

Онлайн-продажи алкоголя начнутся в России уже в 2026 году

Дистанционная продажа российского вина по биометрии может стартовать в России уже в 2026 году. Слова заместителя генерального директора АО «Центр биометрических технологий» Владислава Святика приводит ТАСС.

Он пояснил, что в 2026 году предполагается распространить эксперимент на российское вино. Пилотный проект планируется начать во втором квартале 2026 года, а продажи алкоголя и сигарет через интернет — в четвертом квартале 2027 года.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что разрешение продажи алкоголя через интернет сведет на нет уже введенные в России ограничения, так как в сети спиртное станет доступно круглосуточно.