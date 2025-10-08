Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:07, 8 октября 2025Экономика

Раскрыты сроки старта онлайн-продажи алкоголя в России

Онлайн-продажи алкоголя начнутся в России уже в 2026 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Дистанционная продажа российского вина по биометрии может стартовать в России уже в 2026 году. Слова заместителя генерального директора АО «Центр биометрических технологий» Владислава Святика приводит ТАСС.

Он пояснил, что в 2026 году предполагается распространить эксперимент на российское вино. Пилотный проект планируется начать во втором квартале 2026 года, а продажи алкоголя и сигарет через интернет — в четвертом квартале 2027 года.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что разрешение продажи алкоголя через интернет сведет на нет уже введенные в России ограничения, так как в сети спиртное станет доступно круглосуточно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о решающем моменте в одном конфликте

    В России одобрили законопроект об отмене обязательной стажировки в ОВД

    Макрону предсказали разозленное население Франции из-за Украины

    В США испугались российской тактики ведения войны

    Женщина узнала о романе брата с подчиненной и облила ее кипятком

    Пробуждения в три ночи назвали тревожным сигналом организма

    Переговоры Путина и Зеленского назвали концом для Украины

    Раскрыты подробности о расследовании крушения Ан-24 под Тындой

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

    Более 12 американских компаний подверглись хакерским атакам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости