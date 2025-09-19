Россия
04:01, 19 сентября 2025

В Госдуме назвали опасное последствие продажи алкоголя в сети

Леонов: Продажа алкоголя в интернете поставит крест на антиалкогольных мерах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

Разрешение продажи алкоголя через интернет сведет на нет уже введенные в России ограничения, так как в сети спиртное станет доступно круглосуточно, считает председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Своим мнением политик поделился с «Лентой.ру».

Депутат подчеркнул, что сейчас хорошо работают меры по ограничению времени продажи алкоголя.

«Если мы (...) разрешим продажу алкоголя через интернет, соответственно, через интернет будет круглосуточная продажа, доступ к алкоголю будет абсолютно открыт. Поэтому это перечеркнет все возможные ограничения, все те законы региональные, которые сейчас приняты и в некоторых регионах хорошо себя показали», — сказал Леонов.

Разрешение на продажу алкоголя через интернет излишне, считает депутат. По его мнению, в этом нет какой-либо необходимости.

В 2023 году сенатор Андрей Клишас направлял зампреду российского правительства Дмитрию Григоренко проект, устанавливающий правила онлайн-продажи и доставки алкогольной продукции. В письме он уточнял, что проект был предложен Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) и Торгово-промышленной палатой (ТПП). Эта инициатива была поддержана министерством финансов. По мнению главы ведомства Антона Силуанова, у легализации подобной меры больше плюсов, чем минусов. На сегодняшний день вопрос продажи алкоголя в сети остается в замороженным.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в России нелегальный рынок онлайн-продажи спиртных напитков подскочил на 60 процентов, достигнув 80 миллиардов рублей. В 2022 году рынок нелегальных онлайн-продаж спиртного составлял 50 миллиардов рублей. По оценкам НИФИ Минфина, из-за нелегальной торговли алкоголем за период с 2023 по 2027 год российский бюджет недополучит 253 миллиарда рублей выпадающих доходов.

    Все новости