Российский генерал оценил влияние Tomahawk на ход СВО в случае их передачи Украине

Картаполов: Ракеты Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Картаполов

Андрей Картаполов. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Депутат Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов оценил влияние ракет Tomahawk на ход СВО в случае их передачи Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что решение о передаче Tomahawk ВСУ уже «почти принято».

Российские войска по опыту сирийской кампании хорошо знают, как сбивать Tomahawk, заявил Картаполов. При этом реакция Москвы на передачу ракет Киеву будет «жесткой, неоднозначной, выверенной и асимметричной», подчеркнул он.

Ранее в США тему передачи Украине Tomahawk назвали следствием успехов Российской армии в зоне проведения СВО. Текущее положение колумнист издания The National Interest Брэндон Вайхерт описал как «Россия побеждает».

