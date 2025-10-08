Интернет и СМИ
11:54, 8 октября 2025Интернет и СМИ

Разговоры о передаче Tomahawk Украине объяснили успехами России

NI: Запад заговорил о передаче Tomahawk Украине, потому что Россия побеждает
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Запад заговорил о передаче американских ракет Tomahawk Украине, потому что Россия добивается успехов на поле боя. Такое объяснение дал журналист Брэндон Вайхерт в статье для американского издания The National Interest (NI).

Автор материала отметил, что заявление президента США Дональда Трампа о возможных поставках Tomahawk Украине представляет собой «эскалацию, пусть и на словах, но также свидетельствует о реальности, которую Вашингтон, Лондон и Брюссель стараются игнорировать». «Россия побеждает», — оценил ситуацию Вайхерт.

По его мнению, Трампу и европейским лидерам следует способствовать заключению мирного соглашения, а не пытаться сражаться до последнего украинца. «Их [украинцев] гораздо меньше, чем думают Брюссель и Вашингтон. И у них заканчиваются возможности продолжать обороняться от россиян», — подытожил Вайхерт.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что передача Tomahawk Киеву станет началом операции Вашингтона против Москвы. Таким образом он признал правоту президента России Владимира Путина в вопросе, связанном с военной помощью Украине.

    Все новости