Интернет и СМИ
10:48, 8 октября 2025Интернет и СМИ

На Западе признали правоту Путина в связанном с военной помощью Украине вопросе

Журналист Боуз: Передача «Томагавков» Киеву превратится в операцию США
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Reuters

В случае если США передадут Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк»), Вашингтон инициирует военную операцию против Москвы, как об этом предупреждал президент России Владимир Путин. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети X.

По словам западного журналиста, Киев не сможет самостоятельно распоряжаться американскими крылатыми ракетами. Боуз уточнил, что у Украины нет подходящего оборудования для запуска «Томагавков», а также квалифицированных военных, которые могли бы этим заниматься.

«Для их [«Томагавков»] использования от США (и, возможно, Великобритании) потребовалось бы поставить не только сами ракеты, но и всю инфраструктуру, включая операторов, разведданные в режиме реального времени и пусковые установки. Это фактически превратится в операцию под руководством США, как и утверждал президент Путин», — признал Боуз правоту российского лидера в вопросе, связанном с военной помощи Киеву.

Ранее Путин назвал последствие поставок «Томагавков» Украине. По его словам, этот шаг разрушит отношения России и США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
