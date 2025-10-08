Культура
17:20, 8 октября 2025Культура

СМИ сообщили о концерте Канье Уэста в Москве в декабре

Shot: Рэпер Канье Уэст выступит на стадионе «Лужники» в Москве 8 декабря
Андрей Шеньшаков

Фото: Matthias Nareyek / Getty Images

Американский рэпер Канье (Йе) Уэст выступит в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на организаторов будущего выступления.

По информации источника, шоу запланировано на 8 декабря, за выступление рэпер получит 1,2 миллиона долларов. Известно, что договор был заключен в середине сентября, концерт должен пройти в «Лужниках», где посетить мероприятие смогут не менее 45 тысяч человек.

Также сообщается, что 50 процентов от своего предполагаемого гонорара Канье уже получил. Еще 25 процентов от общей суммы артист получит после прилета в Россию, а остальное — в течение суток после выступления.

Ранее стало известно, что рэпер Канье Уэст, который известен своими скандальными публикациями в социальных сетях, признался в любви к России и заявил, что отныне считает себя белым.

