Сотрудники ТЦК начали мобилизовать людей у аптек

Сотрудники ТЦК следят за людьми у аптек, чтобы мобилизовать их

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) начали следить за людьми, которые заходят в аптеку, чтобы затем их мобилизовать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российского подполья.

«Под наблюдением ТЦК находятся аптеки - ловят людей, которым жизненно необходимо приобрести лекарства для себя или родственников», — сообщили подпольщики. Кроме того, нередко мобилизуют велосипедистов и самокатчиков — для этого им перекрывают путь автомобилем, после чего сразу же забирают. В некоторых случаях представители ТЦК сбивают граждан, чтобы мобилизовать их.

При этом в западных регионах республики сотрудники ТЦК работают мягче из-за того, что население там больше, и все чаще они дают отпор при попытке силовой мобилизации.

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко предложил новый способ, который позволил бы ускорить мобилизацию.