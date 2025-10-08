Стала известна цель ночных атак на Украине

Российские войска повредили ТЭС на Украине

Российские войска в результате комбинированного удара нанесли повреждения теплоэлектростанции (ТЭС) энергокомпании ДТЭК на Украине. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«В Украине этой ночью атакована ТЭС. (...) Серьезно повреждено оборудование электростанции», — говорится в публикации.

Какая именно станция была повреждена, не уточняется. При этом к публикации приложена фотография пожара на инфраструктурном объекте.

В ходе ночной атаки российские войска также нанесли удары по энергообъектам в Нежине Черниговской области. Также российские войска атаковали железную дорогу, из-за чего движение поездов в городе прекратилось.