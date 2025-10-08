Экономика
8 октября 2025

Страна БРИКС собралась нарастить импорт российской нефти

В ближайшие месяцы индийские нефтеперерабатывающие заводы нарастят закупки российской нефти, так как в торговых переговорах с США нет подвижек. Об этом сообщило издание Economic Times (ЕТ).

Между тем скидки на фоне обильных поставок становятся все больше. Например, если речь идет об отгрузках нефти марки Urals, то в ноябре скидка составила от 2 до 2,50 доллара за баррель. Таким образом, этот российский энергоноситель становится особенно привлекательным.

Издание обратило внимание на то, что в конце лета США ввели 50-процентную пошлину на импорт индийских товаров. Так Белый дом рассчитывал вынудить Нью-Дели отказаться от покупок нефти у России. При этом в отношении Китая, который тоже активно приобретает данный товар, аналогичных действий не последовало. Индия же дала понять, что ее сделки с Россией обусловлены ценой и будут продолжаться. Впрочем, одновременно с этим был послан сигнал о том, что эта страна БРИКС хотела бы покупать больше и американских энергоносителей.

Также есть сведения, что государственные переработчики Индии уже начали переговоры с национальными нефтяными компаниями на Ближнем Востоке и в Африке о заключении долгосрочных соглашений на 2026 год.

По данным Nikkei Asia, президент США Дональд Трамп вскоре обсудит вопрос закупки российской нефти на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

