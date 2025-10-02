Трамп обсудит российскую нефть с премьером Индии

Трамп обсудит российскую нефть на встрече с премьером Индии Моди

Президент США Дональд Трамп обсудит вопрос закупки российской нефти на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом соообщает газета Nikkei Asia.

«Ожидается, что у Трампа будет плотный график визитов в три страны менее чем за неделю. В Куала-Лумпуре Трамп, как ожидается, встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, отношения с которым в последние недели были напряженными из-за закупок Нью-Дели российской нефти», — отмечается в материале издания.

Встреча двух политиков должна пройти на полях саммита АСЕАН в малайзийском Куала-Лумпуре. При этом возможное участие Трампа остается под вопросом из-за введения в США шатдауна и возникших из-за этого организационных проблем.

Ранее премьер-министр Малайзии Анвара Ибрагима заявил, что президент России Владимир Путин, Трамп и премьер Госсовета КНР Ли Цян примут участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в октябре в Куала-Лумпуре. В связи с этим, гипотетически возможна и встреча президента США с российским лидером.