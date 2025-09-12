Стало известно о планах Путина и Трампа посетить саммит АСЕАН

Премьер Малайзии Ибрагим: Путин и Трамп посетят саммит АСЕАН

Президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и премьер Госсовета КНР Ли Цян примут участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в октябре в Куала-Лумпуре, заявил премьер-министра председательствующей в объединении Малайзии Анвара Ибрагима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bernama.

По словам Ибрагим, президент Бразилии Лула да Силва и лидер ЮАР Сирил Рамапоса тоже подтвердили участие в саммите ассоциации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между Путиным и Трампом проходят сложно, поскольку каждый из них защищает интересы своей страны.

3 сентября Путин рассказал, что Трамп попросил его встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.