В Кремле назвали непростыми разговоры Путина и Трампа

Пресс-секретарь Песков назвал разговоры Путина и Трампа непростыми

Переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходят сложно, поскольку каждый из них защищает интересы своей страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).

«Это непростые разговоры. Каждый отстаивает интересы своей страны. Но Путин высоко это ценит. Он признателен Трампу за это», — заявил пресс-секретарь Кремля.

Ранее Песков заявил, что, чтобы организовать встречу России и Украины на высоком или высшем уровнях, предстоит проделать большое количество работы. «Перед тем как встречаться на высоком или на высшем уровне нужно проделать огромное количество, скажем так, работы по решению мелких вопросов, мелких технических вопросов», — отметил он.

