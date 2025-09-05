Россия
Песков рассказал о сложностях в организации встречи России и Украины на высшем уровне

Песков: Для встречи РФ и Украины на высшем уровне нужно проделать много работы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Чтобы организовать встречу России и Украины на высоком или высшем уровнях, предстоит проделать большое количество работы. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Перед тем как встречаться на высоком или на высшем уровне нужно проделать огромное количество, скажем так, работы по решению мелких вопросов, мелких технических вопросов», — заявил чиновник, подчеркнув, что именно из таких мелочей и строится весь комплекс урегулирования.

Ранее Песков заявил, что все гарантии безопасности Украине содержались в положениях договоренностей в Стамбуле в 2022 году.

